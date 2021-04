Graziani: “Fiorentina, ieri punti di platino. Squadra brava e concreta”

Graziani parla al Pentasport del tema Superlega

Ciccio Grazianiè intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare di Superlega e Fiorentina: "E' stato un tentativo vero, probabilmente i club non si aspettavano una reazione così forte da parte della FIFA e dai governi delle nazioni. Non si può togliere ai club il sogno di poter vincere. Negli USA il calcio non va perchè non ci sono promozioni e retrocessioni. I tre punti presi ieri dalla Fiorentina sono pesantissimi, anche se l'inizio non era stato dei migliori. Nella dinamica dei 90 minuti siamo stati bravi e concreti, i punti di ieri sono di platino. Stasera o domani la classifica potrebbe sorriderci ancora di più".