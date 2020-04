Graziani: “Castrovilli rimane sicuro. Chiesa? Può restare e diventare più forte con la Viola”

Ciccio Graziani è intervenuto durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Gli ingaggi e i costi dei giocatori si stanno abbassando, ci sarà una grandissima difficoltà finanziaria. Dovevano mettersi tutti d’accordo prima… Se si riuscisse a ripartire sarebbe una gran bella notizia per la sanità, ma io la vedo dura, basta solo un caso in qualsiasi squadra e si ri-blocca tutto. Ci saranno ricorsi nei tribunali da parte delle squadre che erano messe meglio. Dall’altra parte chi stava retrocedendo è per annullare tutto. Castrovilli? Rimarrà sicuro per l’anno prossimo e spero anche di più. Con Chiesa è un discorso diverso, ma nessuno adesso si potrà permettere una spesa ingente. A questo punto è bene che rimanga un altro anno con noi, per essere ancora protagonista. Io alle dichiarazioni dei calciatori credo poco, datemi retta… Sì, c’è un rapporto più chiaro e limpido, il presidente vuole riportare questo club a vecchi e gloriosi obiettivi, e questo sta diventando un punto di partenza per la trattativa. Poi di opportunità questa crisi ne offre poche, e allora magari anche una permanenza è più facile, per diventare più forti insieme. Anche i nostri amici procuratori dovranno ridimensionarsi, per quello che fanno guadagnano anche troppo. Noi non ne avevamo, il primo fu Antognoni con Caliendo, poi vennero fuori Pasquali, Canovi… eravamo agli inizi, la stragrande maggioranza dei calciatori della mia epoca si gestiva il contratto autonomamente. I calciatori poi hanno preso poteri enormi nei confronti delle società, a meno che non ci sia uno strapotere economico del club. Ci sono stati dei giocatori che si sono inventati certificati falsi, io li avrei conciati per le feste… Della Valle che donano 5 milioni? Encomiabile, ricordiamo anche la vicenda legata al Colosseo, le critiche per la gestione della Fiorentina ci stanno ma sono brave persone, su questo non c’è dubbio.”