Graziani: “Cabral doveva solo ambientarsi. Il gol contro il Napoli è un gioiello”

L'ex bomber: "Facciamo un plauso alla società, a Pradè, Barone e Burdisso per il lavoro fatto sul mercato"

Anche l'ex attaccante viola Francesco Graziani ha espresso la sua opinione su Arthur Cabral. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Bruno: "Cabral mi è piaciuto molto contro il Napoli, il suo gol è stato un gioiello. Sembra facile, ma non era semplice piazzarla lì, dove Ospina non può arrivare. E' un po' che dico di servirgli più palle".

Graziani prosegue: "A volte non diamo tempo ai giocatori di ambientarsi dando subito, sbagliando, giudizi negativi. Facciamo un plauso alla società, a Pradè, Barone e Burdisso per il lavoro fatto sul mercato. E un plauso anche a Italiano che se riesce a recuperare anche Kokorin... Turnover in attacco? Visto che finora ha giocato poco, può disputare tranquillamente anche qualche gara in più".