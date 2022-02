Graziani: “Bene Piatek, ma è Cabral il titolare. Ikoné deve capire una cosa”

Ciccio Graziani ha parlato del dualismo in attacco tra Piatek e Cabral e del momento sotto tono di Ikoné per entrare nel meccanismo viola

L'ex calciatore Ciccio Graziani è intervenuto durante il Pentasport per parlare degli attaccanti viola e del momento sotto tono di Ikoné. Di seguito le sue parole: "Continuo a pensare che Cabral sia il titolare, però in questo momento Italiano vuole far capire al ragazzo i movimenti giusti. Piatek si fa valere perché è un calcio che già conosce, ma il futuro sarà di Cabral".