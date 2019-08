Gravina su Fiorentina-Napoli: “Inaccettabili alcuni errori, la tecnologia va perfezionata”

”Ci sono stati alcuni errori prontamente riconosciuti, uno in modo particolare, in una giornata non positiva al 100% come riconosciuto da Nicchi e Rizzoli e questo è un aspetto positivo”. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina interviene sui primi errori arbitrali con il via della Serie A, con riferimento in particolare al rigore concesso a Mertens in Fiorentina-Napoli.

”E’ in atto un cambio generazionale – ricorda Gravina – e ci sono delle nuove regole che devono essere assimilate. E la tecnologia va perfezionata, ma deve essere accolta sempre. La Var va accettata sempre, non sono accettabili alcuni errori. Sono criticabili ma nel massimo rispetto dell’uomo arbitro”.