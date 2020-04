Gravina: “Ipotesi ripresa dal 20 maggio, per finire la stagione entro luglio. Scudetto a tavolino? Juve contraria”

In questi giorni l’Italia è alle prese con la difficile lotta alla pandemia da Coronavirus. Il calcio non può essere naturalmente la priorità, soprattutto dal momento che non si sa ancora quando, e se, si tornerà a giocare. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato delle priorità con Tmw Radio:

La priorità assoluta è concludere i campionati. L’ipotesi è partire dal 20 maggio, massimo primi di giugno, per finire a luglio. Si parla addirittura di agosto e settembre, io ho precisato che mi dispiacerebbe correre il rischio di compromettere un’altra stagione per salvare questa.

La possibilità che la stagione non venga conclusa però esiste ancora: