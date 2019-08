Il giornalista di Radio Rai Filippo Grassia è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

A centrocampo l’anno scorso ci sono stati giocatori che se ne sono andati senza lasciare ricordi, errore da non ripetere. Vediamo se arrivano Rongier e Demme, che possono giocare insieme, mentre c’è da capire la gestione di Zurkowski.

Simeone non ha mercato, non si profilano soluzioni interessanti. Questo mercato mi sta disgustando, cifre folli per giocatori normali. Tutto sommato mi piace di più il modo in cui stanno operando Fiorentina, Lazio e le genovesi, che a differenza di altri grandi club non hanno deficit clamorosi. Questo non è un calcio sostenibile.

Nainggolan è un tipo particolare, ma la Fiorentina ha bisogno di gente che abbia temperamento, perché il calendario è impietoso, con le prime tre partite al Franchi – dove manca la vittoria da mesi e mesi – una più difficile dell’altra. Europa? Complicato, perché squadre un tempo inferiori stanno facendo un grande mercato, diventa una rincorsa importante.

Llorente è un giocatore di grande livello, ma non so se sia in grado di mantenerlo per un certo numero di partite. Benvenuto, ma a questo punto andiamo su Ibrahimovic, che porterebbe di nuovo curiosità mediatica.