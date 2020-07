Grassia: “Partita da ripetere, la Fiorentina deve fare ricorso. Rizzoli ha fallito”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista ed esperto di moviola per Radio Rai Filippo Grassia ha parlato del disastro di Chiffi nei minuti finali di Roma-Fiorentina: “E’ il fallimento di Rizzoli. Sarà anche stato un buon arbitro, ma non li sa allenare perché manca coerenza riguardo gli stessi episodi che accadono in partite diverse. Non è possibile che in Italia vengano fischiati il doppio dei rigori che in Premier League o in Bundesliga. Non c’erano né il rigore che la Fiorentina ha subito contro la Lazio, né quello di ieri. Anzi, con la Lazio gli errori di Fabbri e Mazzoleni al Var sono ancora più gravi: oltre al rigore inesistente su Caicedo, c’erano anche le espulsioni di Bastos e Parolo”.

Sul match di ieri

“Com’è possibile che Chiffi non abbia fermato il gioco? E’ assurdo, a volte arbitri appena sfiorati dal pallone interrompono l’azione, ma anche lì poteva intervenire anche Mazzoleni dal Var: questo è un errore tecnico. Se alla Fiorentina cambia poco in termini di classifica, questi due punti guadagnati dalla Roma penalizzano il Milan che giocherà i preliminari di Europa League. Mi auguro che la Fiorentina abbia fatto ricorso e che Chiffi se ne stia a casa fino alla prossima stagione. La partita va ripetuta, e la coppia Nicchi-Rizzoli deve ammettere l’errore. Mazzoleni? Non è il malafede, ma è scarso. Ma la Fiorentina da troppi anni non è nella stanza dei bottoni, e non solo per quel che riguarda le designazioni arbitrali”.

