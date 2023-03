Grassia: “Milan? Rispetto al 4-3 manca… Vlahovic. Cabral? Uefa ne esce male”

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Filippo Grassia ha detto la sua sul momento viola: "La vittoria di Verona è stata importante perché ottenuta in trasferta e perché aumenta il divario dalla terzultima, altrimenti il margine si sarebbe assottigliato a 5 punti. Il Milan rispetto a 15 giorni fa è diverso, ma mancano alcuni titolari. Rispetto al 4-3 dell'anno scorso manca... Vlahovic. Conference? Con un po' di fortuna nel sorteggio si può arrivare in finale, in fondo ci sono solo 2/3 squadre forti. Italiano ci ha abituato a un turnover ossessivo, probabilmente perché ci sono tanti giocatori bravini ma non bravissimi.

Gol-non gol di Cabral? La Uefa ne esce malissimo, non è mai accaduto che la goal line technology venga messa in dubbio nei maggiori campionati europei. L'arbitro è stato richiamato per vedere un episodio non chiaro al 100%, ma si rischia che questa struttura sia un castello di sabbia. Bisogna che la Uefa chiarisca se c'è stato un errore umano oppure prima della partita non ci si è accertati dell'effettiva funzionalità del mezzo".