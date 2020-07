Mario Gotze è tornato quest’anno nella sua Dortmund, alla ricerca dei livelli che non raggiunge più da qualche anno. L’uomo decisivo per la vittoria della Germania al Mondiale brasiliano del 2014, è ancora di proprietà del Bayern Monaco, ma difficilmente troverà spazio nella rosa dei bavaresi della prossima stagione. Il Mundo Deportivo sulla propria edizione online riporta dell’interesse del Siviglia, ma sottolinea come in Germania il nome del giocatore sia accostato anche alla Fiorentina. La Bild, infatti, specula su un futuro che possa vederlo fra Firenze e Monaco.