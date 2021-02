Gotti: “Vittoria importante dopo un periodo di emergenza”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza dopo la vittoria contro la Fiorentina:

“Si è creata una situazione di emergenza, visti i tanti problemi che si sono accumulati. Voglio ringraziare i giocatori che sono scesi in campo in condizioni precarie, stringendo i denti, contro un avversario forte. Arslan ieri non si è allenato, ha avuto la febbre, i minuti che aveva li ha fatti molto bene, Braaf è entrato con freschezza. Sarebbe bello pensare che questa fosse la vittoria della svolta, se riusciremo a dare continuità potrebbe permetterci di non guardare solo dietro di noi”.