Gobbi: “Fiorentina, le responsabilità sono di tutti. Iachini? Può ancora riscattarsi”

Massimo Gobbi, ex viola, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Da metà del primo tempo contro lo Spezia, la Fiorentina non è stata un bel vedere. La squadra viola ha enorme qualità, ha giocatori di palleggio, tecnici e di esperienza, ma è mancata nella mentalità da grande squadra. Sullo 0-2 ha iniziato a gestire la palla, lo Spezia ha trovato piano piano sempre più fiducia e alla fine ha trovato il pareggio anche grazie a qualche episodio. Responsabilità della squadra? Quando i risultati non vengono le responsabilità sono un po’ di tutti. Iachini si è guadagnato il rinnovo per quello che ha fatto l’hanno scorso. Ha preso una squadra in difficoltà creando compattezza e fame, cose che però sembrano scomparse in questo inizio di stagione. Abbinando questi due fattori alla qualità di quest’anno i risultati arriveranno.

Sarri? Penso che Iachini abbia grande voglia di riscattarsi. Sapendo come giocano le sue squadre, sarà stato il primo a star male dopo la partita contro lo Spezia. La Fiorentina deve ritrovare cattiveria e voglia di centrare il risultato ma credo che Iachini abbia ancora delle possibilità di riscatto. Cambi non fatti contro lo Spezia? Sicuramente il discorso ci sta ma è sempre facile parlare dopo”.