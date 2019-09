Gli undici anti-Atalanta: conferma in toto della squadra vista con la Juve

Lo ha fatto capire anche lo stesso Vincenzo Montella durante la conferenza stampa di oggi e tutto fa pensare a questa soluzione: domani in quel di Parma rivedremo la squadra che ha messo sotto la Juventus una settimana fa al Franchi. L’Aeroplanino non molla il 3-5-2, Caceres, Castrovilli falso trequartista ed il tandem offensivo Chiesa-Ribery. Due mine vaganti, il francese ed il giovane figlio d’arte, pronte a dar (tanto) fastidio alla retroguardia di Gian Piero Gasperini, che arriva dall’imbarcata in terra croata. Per Boateng e soprattutto Vlahovic, allora, sarà ancora panchina, pronti comunque ad entrare a gara in corso per incrementare il peso d’attacco della Viola. E poi c’è da pensare anche al turno infrasettimanale: magari il centravanti serbo avrà più spazio contro la Samp e magari potremo vedere proprio mercoledì anche l’ultimo arrivato, Rachid Ghezzal, su una delle due fasce. Ma prima occorre pensare all’ostacolo Atalanta, che aspetta la Fiorentina per ripartire subito dopo la batosta-Champions.