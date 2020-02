Gli ex incompresi, lasciano Firenze e ritrovano il gol: non solo Boateng e Pedro

Gli ex attaccanti viola trovano la via del gol lontano da Firenze. Pedro ne ha già segnati due in Brasile, Boateng uno in Turchia con il Besiktas. Non solo, Simeone a Cagliari è a quota sei, ovvero gol segnati in viola un anno fa. Va forte anche Muriel, in panchina all’Atalanta ma autore di dodici gol in campionato e uno in Champions. In squadra con lui pure Ilicic che trova la parta con grande continuità. Anche Pazzini, autore del gol vittoria contro la Juve, dopo aver lasciato Firenze tanti anni fa ha sviluppato la capacità di segnare a ripetizione. Lo scrive Il Corriere dello Sport.