Giudice sportivo: squalifiche e multe a raffica. Tre viola in diffida

I provvedimenti messi in atto dal giudice sportivo

Tantissimi i provvedimenti messi in atto per questo weekend di calcio giocato. In particolare i più significativi la chiusura di un turno con pena sospesa per la Curva Sud della Roma per i ripetuti cori discriminatori ai danni di Kessiè e Ibrahomivoc: se episodi simili dovessero ripetersi la sanzione diventerà effettiva e di due turni. Mentre l'Atalanta se la "cava" con una multa di 25'ooo euro per il lancio della monetina che ha colpito Reina. Multe anche per Bologna, Salernitana e Juventus.