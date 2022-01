Giudice Sportivo: nessun 3-0 a tavolino. Il verdetto su Fiorentina-Udinese

Nessuno 0-3 a tavolino, almeno per il momento, per le quattro gare non disputate giovedì per la ventesima giornata di campionato

Redazione VN

La Lega Serie A ha reso noto il verdetto del Giudice Sportivo valido per la ventesima giornata di Serie A [LEGGI]. La decisione è quella di non assegnare il 3-0 a tavolino alle squadre che si sono regolarmente presentate sul terreno di gioco (come la Fiorentina). Il Giudice Sportivo ha, infatti, stabilito che le quattro partite non giocate nel weekend sono soggette alla formula sub iudice, ossia non è ancora stata presa una decisione e verrà rimandata successivamente [LEGGI IL COMUNICATO COMPLETO]