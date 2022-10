Giorgetti: “La squadra risente della tensione nell’ambiente Fiorentina”

"Non so cosa aspettarmi dalla Fiorentina, non è una squadra affidabile. Vorrei vedere una Fiorentina convinta, ma non so come valutare la viola, questa non può essere la stessa squadra che ha giocato bene contro il Napoli. La Fiorentina deve puntare al primo posto della Conference, ha il dovere di farlo, mi auguro di avere una svolta in campionato, e ripartire a Gennaio con un altro ritmo. Anche se ora la squadra è più vicina al basso che all'alta classifica, e poi non mi sembra che soffi un bel vento sull'ambiente. La squadra risente di questo clima di tensione." Sulle novità tattiche: "Sicuramente vedremo un'Italiano più aperto alle novità, la parole di Bonaventura hanno fatto rumore, cambiare modulo sicuramente non è facile, ma Italiano si sta adattando. L'allenatore sa che bisogna fare qualcosa di nuovo, voglio vedere una Fiorentina nuova, per essere più continui." Sugli infortuni parla così: "Il mondiale rappresenta una grossa variabile, le situazioni sugli infortuni stanno creando tensione, la società non sta creando un bel clima con tante polemiche, i comunicati e le accuse, il non ammettere le critiche è un altro grande problema."