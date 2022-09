Giorgetti: “Dodò sta crescendo. Jovic lo vedo sprecato in quel ruolo”

Il noto giornalista Angelo Giorgetti, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di sabato tra Fiorentina Juventus: "Abbiamo visto che, quando la Fiorentina vuole, sa fare buone partite. Nel secondo tempo sembrava che ci fosse il pullman davanti alla porta. Una Juventus così malmessa penso di non averla mai vista. Jovic? Il rigore l'aveva tirato anche bene, forse era un po' troppo lento. Non mi sembra che abbia le caratteristiche per giocare come punta centrale nel 4-3-3. Lo vedo sofferente e sprecato in quel ruolo. Lui ha le qualità di una seconda punta, quindi mi aspetto anche un cambio tattico nel proseguire della stagione".