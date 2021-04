Giorgetti: “Superiorità Atalanta netta, viola terrorizzati. Amrabat sfiduciato”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti ha commentato la prestazione di ieri dei viola: “C’erano categorie di differenza, l’Atalanta ha mostrato tutta la sua superiorità. Pareggiare? E’ stato quasi un caso, quando l’Atalanta attaccava si vedevano le facce terrorizzate dei difensori viola. Tra l’altro, due terzi dei tre dietro sono in partenza e Martinez Quarta ha mostrato tutti i suoi limiti. I giocatori avevano la percezione di quanto gli avversari ieri fossero più forti. Centrocampo meno forte di quello che in realtà è? Amrabat sembra un giocatore disperso in campo, l’anno scorso era un calciatore redditizio perché a Verona c’era un’organizzazione e aveva un carrarmato che poteva coprirgli le spalle come Miguel Veloso. Ieri giocava a uomo su Pasalic ma quando si staccava e ha provato a recuperare palloni a Freuler e De Roon si è sfiduciato perché non ci riusciva mai. Castrovilli? Non sta bene fisicamente, poi anche la testa gli impedisce di rendere al meglio. Non può essere paragonato ai centrocampisti dell’Atalanta, sembrava leggerissimo e anche lui ha mostrato sofferenza e poca fiducia”. Sull’esplosione e sul contratto di Vlahovic? La Fiorentina ha presentato la sua offerta e le sue condizioni, immagino che il tema verrà affrontato il prima possibile. E’ un tesoro e un banco di prova per la proprietà, che la scorsa estate ha rifiutato 30 milioni. Adesso ha una quotazione raddoppiata, e piano piano sta aggiungendo colpi al suo repertorio”.

