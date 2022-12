Giorgetti: “Amrabat si è conquistato la vetrina. Se vendi non crescerai mai”

Il giornalista e firma de La NazioneAngelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare della situazione legata a Sofyan Amrabat: "Scene già viste. Si è conquistato la vetrina già dalla fine della scorsa stagione e il Mondiale serve a questo. Il cambio di modulo ha fatto sì di mettere alla luce ancor di più le sue qualità. È stato scelto proprio da Commisso, ci ha investito tanto per prenderlo dal Verona, quindi dovranno gestire bene la situazione. Certo è che se vendi un'altra volta uno dei migliori, la squadra non crescerà mai".