Giorgetti: “A Monza abbiamo detto addio al campionato. Preferirei la Conference”

Le parole del giornalista Angelo Giorgetti ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese: "Rivivere i brividi delle ultime gare? Credo che a Monza sia andato in scena l'abbandono di fare la rimonta in campionato, soprattutto dopo i 15 punti ridati alla Juventus. La distanza dall'Europa adesso si è allontana moltissimo e avendo altri due fronti su cui puntare, penso che la Fiorentina abbia deciso di abbandonarne uno. I viola visti a Monza non saranno quelli che vedremo domani sera".