Gianni di Marzio: “Callejon è un leader. Milik? Difficile rifiutare la Fiorentina. Chiesa….”

L’ex allenatore Gianni di Marzio (LE SUE PAROLE SU CASTROVILLI) è intervenuto al Pentasport:

Conoscendo Iachini lui si rende conte se Chiesa avrà la testa giusta o se ha l’intenzione di cambiare aria, credo si siano parlati, io l’avrei fatto. Poi il mister avrà parlato con la società per capire come eventualmente rimpiazzarlo. La Fiorentina è una squadra top, non credo che Milik sia in condizione di rifiutare un club come questo se non per un discorso economico ma lo escludo. Callejon? Mi meraviglia che il Napoli non lo abbia riconfermato, è un leader. Tutti gli allenatori passati dal Napoli lo hanno sempre fatto giocare, è un giocatore molto abile anche in fase difensiva oltre a garantire 10-12 gol all’anno. Milik è un animale, non solo forte fisicamente e che sa giocare con la squadra. Lo vedo un giocatore molto adatto per l’attacco della Fiorentina. Conosco bene anche Kouamè, un giocatore molto abile e veloce. Milik è arrabbiato con il Napoli per una questione pubblicitaria anche se mi dicono che è un bravo ragazzo, credo che adesso potrebbe accettare la Fiorentina, lui voleva andare a scadenza del contratto