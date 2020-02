Già dimenticato? Badelj fra i meno utilizzati da Iachini. Ma la Fiorentina non ha un altro regista

Sembra quasi che sia finito nel dimenticatoio Milan Badelj. Da quando è arrivato Beppe Iachini, il regista croato è diventato uno dei giocatori meno utilizzati nella rosa. Il nuovo allenatore lo ha tagliato fuori dalla formazione titolare. Al suo posto dentro Benassi, Pulgar in regia e spazi chiusi. Vedendola così, per Badelj sarà davvero difficile ritrovare spazio in squadra. Anche perchè, da quando è tornato alla Fiorentina, non sta ripetendo le prestazioni di un anno e mezzo fa. Già, Milan sembra aver accusato un anno a scarso utilizzo com’è stato lo scorso alla Lazio. Non solo il ritmo partita non è tornato quello di un tempo, ma rispetto al passato ha commesso anche errori semplici in fase di impostazione che hanno ricordato i suoi primissimi mesi di Serie A. Fino ad oggi Iachini lo ha utilizzato 5 minuti contro l’Atalanta e 56 in Coppa Italia contro l’Inter.

Giocare a calcio però è come andare in bici: una volta che lo sai fare, non lo dimentichi. Iachini ha ribadito più volte che lui e Pulgar si pestano i piedi, che uno esclude l’altro. Non più tardi di ieri, l’allenatore ha anche chiesto al gruppo di alzare il livello della qualità delle prestazioni. Per riuscirci non è da escludere che proprio Badelj possa essere rispolverato. Difficilmente sarà titolare a Genova contro la Sampdoria, ma l’allenatore sa bene che in rosa l’unico pronto all’uso per creare gioco è proprio lui. Il futuro di Milan sarà deciso a fine stagione, Pradè lo ritiene un leader dello spogliatoio e difficilmente se ne priverebbe. Certo, uno sconto da parte della Lazio aiuterebbe. Si vedrà, prima c’è il campo. E Badelj ha una voglia matta di dimostrare che il suo apporto lo può dare anche, anzi, soprattutto in campo.