Rachid Ghezzal vestirà il numero 18 in questa stagione con la maglia della Fiorentina. Come spiegato dallo stesso giocatore in conferenza stampa, la scelta è ricaduta su tale cifra poiché «è il numero che indossava mio fratello (Abdelkader, un passato anche a Parma e Bari, ndr) in Serie A, l’ho scelto per questo motivo. Spero di fare grandi cose con questa maglia».