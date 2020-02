Gerolin: “Viola squadra frizzante, possono far male a chiunque. Chiesa? Difficile trattenerlo”

Intervenuto a Lady Radio, l’ex DS dell’Udinese Manuel Gerolin ha parlato del momento della Fiorentina anche in vista del prossimo appuntamento di campionato contro i friulani:

La direttiva della gara a porte chiuse è del Governo e va rispettata perché tutela tutti i cittadini. Sarà irreale giocare una gara del genere, perché il calcio vive del tifo, lo dico anche da ex giocatore. Penso che comunque una giornata senza pubblico sia sopportabile, per forza di cose la partita sarà seguita da casa. Fiorentina? C’è grande entusiasmo, nonostante una posizione in classifica non entusiasmante. Commisso piace molto, credo che adesso si vogliano raggiungere dei risultati positivi nel futuro. In generale, la squadra è frizzante, giovane e tecnica e può far male a chiunque. Chiesa è un giocatore estremamente importante per i viola ma anche per tutto il calcio italiano e per la Nazionale. Per il rinnovo bisognerà vedere quante e quali offerte arriveranno dai grandi club. Ovvio che di fronte a richieste monstre sarà difficile tenerlo a Firenze.