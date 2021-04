Genoa-Fiorentina ore 15, dove vederla in tv e in streaming

Genoa-Fiorentina

Orario: 15

Canale tv: Sky calcio (canale 255 satellite, 486 digitale terrestre)

Streaming: Sky go e Now tv

La Fiorentina torna in campo con il nuovo tecnico dopo le clamorose dimissioni di Prandelli. La sconfitta con il Milan ha lasciato il segno in casa viola mentre il Genoa è reduce dalla bella vittoria di Parma. Tutte le statistiche del match

In diretta su Violanews.com e Radio Bruno

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Genoa-Fiorentina in tv o in streaming, hanno due altre opzioni per non perdersi un solo istante della sfida di Genova: la diretta testuale proposta da Violanews.com, vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale. Ovviamente c’è anche la classica radiocronaca in esclusiva per la Toscana di David Guetta su Radio Bruno