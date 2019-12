Gattuso si accasa al Napoli. Ma è giusto avere rimpianti? Pro e contro

Non sarà Gennaro Gattuso il nuovo allenatore della Fiorentina. Oggi inizierà la sua avventura al Napoli, sulla panchina che è stata del suo maestro Ancelotti. A Firenze il partito che si augurava il suo arrivo, negli ultimi giorni, stava ottenendo un largo consenso. La firma col Napoli arriverà in giornata, Ringhio resterà in azzurro fino al termine della stagione. Il contratto si prolungherà automaticamente se dovesse arrivare fra le prime quattro, operazione ad oggi tutt’altro che semplice. Per la Fiorentina il mancato arrivo di Gattuso deve rappresentare un rimpianto? Sì, ma anche no. Anzi, soprattutto no.

Gli allenatori capaci di subentrare e cambiare le realtà in cui arrivano non sono tanti, in Serie A fino ad oggi c’è riuscito soltanto Claudio Ranieri che è riuscito a sollevare le sorti della Sampdoria pur rimanendo ancora nella zona calda della classifica. E poi sono ancora meno gli allenatori che accettano un contratto per pochi mesi: troppi i rischi, troppo poche le certezze. In questa ristretta categoria ci sono i tecnici specializzati in casi complicati. Se la Fiorentina dovesse esonerare Montella, per mancanza di prestazione oltre che di risultati, ingaggiare uno di questi sarebbe la soluzione vincente. Perchè chi è abituato a lottare per non retrocedere è di norma pragmatico e normalizzatore. L’equazione Gattuso è energico e la squadra prende il suo carattere è un pensiero naturale, ma non per questo necessariamente vero. E poi la domanda principale: la Fiorentina avrebbe fatto bene a legarsi ad un allenatore anche per il futuro scegliendo fra i pochi liberi adesso?

Se Montella fosse stato ritenuto il male maggiore, già da tempo avrebbe ricevuto l’esonero. La fiducia c’è ancora. Poca, a tempo. Anzi: a scadenza come lo yogurt, come disse qualcuno generando un espressione efficace. La soluzione migliore sarebbe proprio portare l’Aeroplanino fino al termine del campionato. Senza più correre rischi di classifica, ovviamente. Per evitare di mettere a libro paga altri allenatori e per non decidere oggi chi guiderà il futuro della Fiorentina. Certo, i risultati devono arrivare il prima possibile e la squadra deve salvarsi. Solo in questo modo nei prossimi mesi il Ds Pradè e la società potranno scegliere da una rosa più ampia chi sarà il nuovo allenatore per il prossimo campionato. Fra pochi mesi il quadro generale degli allenatori in giro per l’Italie non solo sarà diverso. Aver puntato subito su Gattuso per il presente ed il futuro avrebbe certamente ridotto questa libertà.