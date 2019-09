Gandini: “Con Commisso solo contatti informali, per un futuro sono disposto ad un confronto”

Con Pallotta non ho avuto un rapporto burrascoso, c’era soddisfazione ma le strade possono cambiare. Io non ho avuto il piacere di parlare con Commisso e Barone, ci sono stati contatti con intermediari ma non un confronto diretto. E’ legittimo, la società secondo me ha fatto un’operazione intelligente con Pradè, ma se in futuro avranno necessità io sarò a disposizione per un confronto.