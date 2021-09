Galli: “Vlahovic si sta completando. Gonzalez può avere 20 gol nelle gambe”

L'opinione dell'ex portiere e dirigente gigliato

"La Fiorentina deve continuare con questa mentalità e con questi principi di calcio. Nico Gonzalez ha qualità per giocare da seconda o prima punta, dovrebbe fidarsi di Italiano e farsi avvicinare alla porta, per me potenzialmente ha 20 gol nelle gambe. Vlahovic piano piano sta completando il suo bagaglio tecnico, ha un impatto diverso nella ricerca del pallone, anche tecnicamente è migliorato. Inter? Dovremo essere bravi con gli attaccanti a fare le coperture sul loro giropalla e fare pressione sui loro distributori di palla, quindi Brozovic e Barella. Sono bravi in contropiede, contro il Bologna si è visto".