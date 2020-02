Galli: “Ho un po’ d’ansia. La Fiorentina è diventata leggibile. Dragowski…”

L’ex viola Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio:

Ancora adesso non è così semplice individuare quali sono le partite alla portata della Fiorentina. Un po’ di preoccupazione mi sta salendo. Vero è che l’Atalanta è una squadra forte ed organizzata, però non ha giocato la sua miglior partita. Ha disputato una gara normale, senza cambi di ritmo, con occasioni limitate. Va anche detto che la Fiorentina ha dato in passato filo da torcere all’Atalanta. Un po’ di ansia mi è venuta ieri sera a seguito dei risultati di Samp, Lecce e Genoa. Se domenica perdi a Genova ripiombi nel baratro della classifica. La mia preoccupazione è legata al fatto che i viola sono diventati leggibili. La difesa gioca il pallone sulle punte, ma Chiesa e Cutrone stanno facendo un lavoro che va al di là del loro compito specifico. Devono sempre allungare gli avversari e attaccare la profondità. Oltretutto la Fiorentina non ha un centrocampo che accompagna la squadra. Dragowski? Ho avuto la sensazione che avesse grosse responsabilità sul gol del 2-1, ma poi ho rivisto le immagini in tv e ho notato che il rimbalzo del pallone è stato irregolare.