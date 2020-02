Galli: “Mercato della Fiorentina importante anche in chiave futura. Rimpianti? Criscito”

L’ex viola Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio a proposito del mercato invernale della Fiorentina. Queste le sue parole:

Ci aspettavamo giocatori funzionali alla squadra in questo momento, invece sono stati acquistati profili importanti anche in un’ottica futura come ad esempio Amrabat e Kouamé. Non direi che sono stati acquistati dei fuoriclasse, chi arriva ora va ad integrare la rosa di Iachini, offrendogli così più alternative, mentre l’anno prossimo invece penso che il livello si alzerà. Attacco giovane? Chi dimostrerà di essere bravo troverà spazio, indipendentemente dall’età. La Fiorentina in questa sessione di mercato ha dimostrato di avere intenzioni serie e di voler fare le cose in grande, così come nei confronti di Chiesa la società non risulterà perdente ma porterà di fronte al giocatore dei fatti. L’unico colpo mancato secondo me è Criscito: è un mancino con esperienza.