Galli: “Maradona mi ha fatto fare la figura del bischero, ma almeno sono entrato nella storia”

Giovanni Galli, all’interno della sua lunga carriera, ha incrociato più volte Maradona, sia con i club che con le nazionali, giocando anche insieme a Napoli. Sulle pagine del Corriere Fiorentino c’è un’intervista al portiere, che ha cuore aperto ha raccontato il “suo” Diego Armando Maradona, che definisce innanzi tutto il giocatore più forte di sempre. Alla domanda sul gol subito durante il mondiale ’86, Galli risponde: “Scherzando dicevo sempre a Diego che lo ringraziavo, perchè avevo fatto la figura del bischero, ma almeno ero ero entrato nella storia”. Il portiere racconta di come ha subito, nel corso degli anni e delle tante sfide, una decina di gol da Maradona, e che almeno un paio gli sono rimasti particolarmente impressi. Galli, poi, racconta un aneddoto di quando vestiva la maglia del Napoli, e con i giocatori si riunivano per fare delle cene con le famiglie, e Maradona era sempre presente, pronto a cantare e scherzare. L’ex viola, poi, racconta di una volta in cui Maradona, completamente a proprie spese, dall’Argentina è andato ad un torneo di golf organizzato per Niccolò Galli, figlio di Giovanni prematuramente scomparso.