Galli: “La storia di Ranieri ricorda quella di Vlahovic. Vi spiego perché”

Riccardo Galli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare della sfida di domani della Fiorentina. Ha iniziato parlando di Ranieri: "La storia di Ranieri, con le dovute proporzioni, può ricordare quella di Vlahovic, perché anche lui qualche anno fa stava per essere girato in prestito in Serie B o in una media di A e poi Prandelli si è impuntato per farlo rimanere".