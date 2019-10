Galli: “La Lazio correva più dei viola, facciamoci delle domande. E Sottil…”

Quest’oggi sulle frequenze di Lady Radio è intervenuto Giovanni Galli. Queste le sue considerazioni dopo la sconfitta della Fiorentina con la Lazio:

Le sostituzioni non mi hanno convinto, anche se Montella avrà avuto i suoi motivi. La gara di ieri inoltre non aveva ritmi altissimi per Ribery, quindi non pensavo che potesse andare fuori giri. La Lazio veniva anche dall’impegno in Europa League, mentre i viola erano più riposati e hanno potuto preparare il match con calma. Se pensiamo che i biancocelesti nel finale sembravano correre più della Fiorentina bisogna farsi qualche domanda. Sottil? Sono dispiaciuto, merita di giocare ma non in quel ruolo lì a tutta fascia.