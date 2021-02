Galli: “Commisso ha sbagliato programmazione. Vorrei sapere cosa gli piace della squadra”

Giovanni Galli, dalle frequenze di Lady Radio, ha parlato del progetto Fiorentina appellandosi idealmente a Commisso:

Arrivati a questo punto credo serva arrivare a questi benedetti 40 punti per una stagione decisamente negativa. Mi dispiace per Commisso, che la programmazione l’ha sempre avuta. Oggi ci sentiamo in dovere di dire che l’ha sbagliata: i risultati parlano chiaro. Vorrei sapere cosa gli piace di questa squadra: nessuno si aspetta una Fiorentina vincente, ma competitiva sì. La preoccupazione è quando si gioca male si perde, quando si gioca meglio il risultato non è cambiato. Quando questa squadra riuscirà a fare una prestazione collettiva?

Sabato ho visto Spezia-Milan. Quello che ho visto fare l’altra sera mi ha fatto alzare in piedi: ho visto calcio vero, i veri concetti. Lo Spezia in vantaggio si difendeva nell’area del Milan, lo aggrediva sempre in avanti. Questo è IL calcio.