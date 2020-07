Galli: “Fiorentina senza attaccanti, sono preoccupato. Chiesa? Se pretendi, devi dare”

L’ex viola Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio dopo il rumoroso KO viola con il Sassuolo:

Le parole di Iachini di ieri sera sono dettate dall’amarezza, dispiace per l’occasione sprecata in avvio. Chiesa non può sbagliare quelle reti, la Fiorentina chiede per lui 70 milioni e lui vuole un ingaggio top. Non puoi fare errori del genere, se pretendi devi dare. Gli attaccanti fanno giocare bene le squadre, non i centrocampisti ed i difensori, né chiesa né Ribery sono attaccanti.