Galli: “Assenza Ibra pesante, ma Pioli ha dato identità. Prandelli deve dare la scossa”

L’ex Milan Filippo Galli è intervenuto a Lady Radio per parlare della partita di domani:

Il Milan in questo momento ha i favori del pronostico, sia per la classifica sia per la consapevolezza dimostrata. Ibrahimovic è un’assenza pesante, ma Pioli ha dato identità. Dall’altra parte la Fiorentina ha cambiato molto, la scelta di Prandelli è giusta per provare a dare una scossa: ha delle idee valide, carisma ed esperienza da vendere, e questo è fondamentale in un frangente del genere. Anche perché la Fiorentina ha qualità. Credo che il Milan possa puntare veramente in alto, anche alla luce delle difficoltà delle squadre inizialmente più quotate. Pioli ha fatto davvero un grande lavoro nelle interazioni con i giocatori e nella messa in campo della squadra. A Napoli c’è stata sofferenza, ma la partita è stata vinta con unità di intenti e spirito di sacrificio