Galbiati: “Problema del gol? Stasera penserei prima a non prenderne”

"Credo che delle quattro italiane impegnate oggi la Fiorentina abbia l'impegno più difficile. Il Braga prende poche reti, gioca bene, è una squadra di valore. Mi aspetto Saponara, serve un giocatore più tattico. Il dubbio che mi porto in fondo fino all'ultimo è Dodò-Terzic a destra. Il problema del gol? C'è dall'inizio della stagione. 20 tiri, 15 in porta, diventa veramente difficile. Io stasera penserei piuttosto a non prendere gol, invece di provare a risolvere un problema cronico".