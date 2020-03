Galbiati: “Giocatori Juve dovevano stare a casa. Cutrone? Può aiutare la Fiorentina”

Roberto Galbiati, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio:

“La società Juventus doveva imporre ai giocatori di rimanere qui. Posso capire Higuain con la madre, ma gli altri dovevano rimanere a casa, come rimangono a casa gli altri giocatori delle squadre minori e come rimangono a casa gli italiani. Mi fa ridere che il calcio chieda una mano, dovrebbe essere proprio il pallone ad aiutare la sanità. Qualcuno lo ha già fatto, altri no. Sugli stipendi penso che tagliarli non sia un’eresia, i calciatori non possono lavorare e allora come tutti saranno costretti a fare sacrifici.

Io credo che i calciatori non torneranno mai indietro, ho visto tanti ragazzi che non volevano andare a giocare in qualche squadra e smettevano. Metterei dei grossi paletti per non far cambiare la legge in vigore ora, non si deve togliere la facoltà di scelta ai giocatori. Cutrone? Nel Milan era quel giocatore alla Robbiati, che entrava e faceva gol, alla Fiorentina può essere utile, perché fa movimento e può aiutare gli altri giocatori ad andare in rete.”