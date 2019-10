Galante a VN – “Ribery un campione, per lui certe giocate sono la normalità”

Intervenuto da Scarperia ad un torneo di beneficenza di foogolf per raccogliere fondi per Cure2Children, l’ex difensore Fabio Galante ha parlato anche di Fiorentina: “Inizio non facile, ma adesso c’è entusiasmo e la squadra va bene. Gli ultimi acquisti si stanno rivelando importanti, quindi la vedo bene; chiaro che la Serie A è difficile, devi confrontarti con avversari molto forti. Ribery? Quando uno è un campione e viene in Italia con la testa giusta è normale che le qualità vengano fuori. E Ribery ne ha tante”.