G. Rossi dal Franchi: “La gente di Firenze non mi ha dimenticato, sono un tifoso viola”

Presente in tribuna per assistere all’amichevole tra Fiorentina ed Entella, Giuseppe Rossi ha rilasciato alcune battute a ViolaChannel:

La gente di Firenze non mi ha dimenticato e la cosa mi fa enormemente piacere. Tutti quando mi fermano per strada mi parlano della tripletta alla Juve e di quel 20 ottobre 2013, ma anche di altre cose importanti che ho fatto con questa maglia. L’ambiente mi manca, sono tifoso viola, adesso c’è una nuova proprietà, che ho conosciuto, molto ambiziosa e che vuol fare cose importanti. Ribery? E’ bello vederlo giocare con questa maglia. Il mio obiettivo? Adesso mi sto allenando col Villareal, che ringrazio per l’opportunità, fosse per me scenderei in campo già domani…