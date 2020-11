G. Galli: “Pezzella non è in condizione, Martinez Quarta dov’è?”

L’ex viola Giovanni Galli ha parlato così a Lady Radio:

Non ci si può aspettare che Vlahovic prenda la squadra per mano e la guidi, devono farlo i più esperti. Oggi però Callejon non è in condizione, s’è visto: ha fatto un primo tempo tatticamente ordinato ma non aveva lo spunto. Pezzella? Anche lui è in un momento difficile, ha personalità ma purtroppo con le prestazioni non si sta esibendo su buoni livelli. Sta facendo un liscio a partita e causa rigori, non va bene. Però mi chiedo, Martinez Quarta doveva essere il salvatore della patria ma non si è visto. Dov’è? Bisogna aspettare ancora? Nel calcio di oggi non c’è tempo.