L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha commentato a Lady Radio la vittoria della Fiorentina contro il Parma:

Scelte forti di Iachini, se l’aspettavano in pochi, ma ci fanno capire cosa vuol dire vedere tutti i giorni i giocatori in allenamento. Scelte premiate: gli operai sono stati più bravi degli ingegneri. Venuti? Non mi pare peggio di Djiks del Bologna. Nella Fiorentina ci può stare, anche non da titolare. Può giocare sia a destra che a sinistra, è un jolly.