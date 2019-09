G. Galli: “La Fiorentina ha avuto paura di vincere. Chiesa? Non lo avrei tolto nemmeno su richiesta”

L’ex viola Giovanni Galli è intervenuto così oggi ai microfoni di Lady Radio:

La Fiorentina ha avuto paura di vincere. Montella ha avuto delle responsabilità sui cambi: posso capire togliere Ribery perché stanco, sostituendolo con Boateng, il quale avrebbe potuto effettivamente tenere la palla e far salire la squadra. Se Chiesa ha avuto solo un problema di stanchezza però io non lo avrei tolto. Se il giocatore viene da me e mi dice che è stanco lo faccio rimanere in campo. A 22 anni non si può essere stanchi con una gara giocata sabato scorso. Ho la sensazione che qualcuno si fosse illuso di avere già chiuso la partita. Vlahovic avrebbe dovuto essere un riferimento là in avanti per tenere il pallone con Boateng, ma alla fine ha giocato al limite dell’area di rigore e quando riceveva palla non spezzava il ritmo agli avversari, anzi, buttava via il pallone, l’Atalanta lo recuperava e la nostra difesa non respirava mai. A volte ci si difende con un attaccante in più, non con un difensore in più. La Fiorentina purtroppo ieri ha commesso negli ultimi 10 minuti questo errore: ha avuto paura di vincere, non ha avuto sbocchi offensivi per far riposare la difesa, anche se non do responsabilità ai singoli.