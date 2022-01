G. Galli: “Ikoné ottimo, ma non è un esterno. Kumbulla? Vi dico cosa penso”

Le valutazioni su Vlahovic e sulle nuove prospettive viola dopo la prima metà della sessione di mercato

Giovanni Galli , ex portiere e dirigente viola, è stato ospite in studio a Lady Radio:

"Ikoné? L'impatto è stato molto positivo, però c'è una cosa che mi lascia perplesso: non è un esterno. Viene molto dentro il campo, e allora può anche darsi che qualcosa possa cambiare... Mi sembra che le dichiarazioni di Barone abbiano aperto degli scenari che fino a qualche giorno fa sembravano fuori discussione. A volte siamo condizionati dai numeri. Se c'è uno spiraglio, cosa che non credo, io mi compro il giocatore dal procuratore a 20 milioni e faccio un affare, perché nessuno compra Vlahovic a 20 milioni. Ma il problema è che mi sembra che lo spiraglio non ci sia... Kumbulla? Uno di quei giocatori che fa cose eccezionali solo in certi contesti".