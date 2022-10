G. Galli: “Era da prendere Fagioli dalla Juve per 10 mln, non Mandragora”

"Ottimi tre punti per una classifica che cominciava a traballare seriamente. A volte certe partite segnano una svolta, ma il pieno di fiducia non deve sfociare in presunzione. Serviva vincere, se Nikolaou è stato ingenuo la colpa non è certo nostra. Terracciano può non piacere a tutti, ma ogni tanto ci fa vincere qualche partita. Più che affidabile, se non si hanno ambizioni altissime. Se ce l'avesse il Milan al posto di Tatarusanu avrebbe qualche punto in più...

Centrocampo

"Per un allenatore è essenziale avere delle alternative. Guardate il Liverpool, adesso è in crisi perché sono tre anni che gioca nello stesso modo. E se succede in Inghilterra, figuriamoci se non succede in Italia. Amrabat mi piace, è sempre dentro la partita e lotta, non posso puntare il dito contro di lui. Ma in quel ruolo serve altro. Avrei preso Fagioli dalla Juve e non Mandragora, peccato".