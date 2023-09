Frosinone-Fiorentina: in dubbio un ex viola tra i ciociari

Alcuni aggiornamenti sull'infermeria del Frosinone, prossimo avversario della Fiorentina giovedì in campionato.

CiociariaOggi.it dà aggiornamenti sull'infermeria del Frosinone, prossimo avversario della Fiorentina giovedì in campionato. Secondo il sito, tra i ciociari ha svolto lavoro differenziato Kalaj, mentre sono rimasti a riposo completo Harroui, Gelli e Lirola. Mentre per i primi due si prospetta un recupero più lungo (circa due mesi Harroui e poco meno Gelli), l'ex viola, invece, starebbe provando a stringere i denti per la sfida coi gigliati, anche se le sue condizioni sono ancora da valutare.