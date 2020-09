Frey lancia Ribery: “Sarà il trascinatore di questa Fiorentina. Chiesa? Se non crede nel progetto…”

Frey è intervenuto a Lady Radio dove ha parlato di Ribery e della stagione che aspetta la Fiorentina:

Ho letto le parole di Commisso, vedremo se sarà pretattica o davvero è convinto che la squadra sia già pronta. Ho visto la squadra pronta in amichevole, io ho parlato con Franck e ha voglia di prendere questa Fiorentina per mano. Adesso sta bene sia fisicamente che mentalmente, in queste condizioni sarà un’arma in più e un traino per tutti gli altri giocatori che saranno chiamati a dare di più. La Fiorentina ha un potenziale importante, con tanti giovani di sicuro avvenire, Ribery a Firenze si è voluto rimettere in discussione. Dopo la doppietta dell’altro giorno mi ha detto che questo è solo l’inizio. Commisso vuole far tornare grande questo club, avrà bisogno di tempo, i giocatori devono avere come obiettivo quello di tornare in Europa. La Fiorentina ha una storia importante nonostante abbia vinto poco, la società deve lavorare per riportare il club in Europa, cosa che dovrebbe essere la normalità. Spero che Commisso venga aiutato per fare lo stadio, Rocco sta investendo tanto. Chiesa? Questa situazione mi ricorda la faccenda Montolivo, se il giocatore non crede nel progetto va lasciato andare