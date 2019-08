Frey: “Drago, la scelta è la più logica. Fiducia nel mercato, Ribery? Un giocherellone, farà magie”

Radio Bruno Toscana ha mandato in onda durante il Pentasport un’intervista a Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Aspettavo l’ufficialità di Ribery, sono contento prima per la Fiorentina, che ha fatto un acquisto importante, poi per lui, che non ha fatto una scelta economica ma una scelta di calcio. Lui mi ha detto che fisicamente si è preparato, non ha fatto lavoro con la squadra e non so se sarà pronto subito, ma sono sicuro che in campo farà magie.

Era ora di cambiare, sia per il club sia per Andrea e Diego, poi è arrivato Commisso che ha dato segnali più che positivi, soprattutto con gli ultimi tre acquisti, per riportare su la Fiorentina a livello italiano e perché no, anche a livello europeo. Credo che un ragazzo che vede Ribery accettare la proposta della Fiorentina sia incentivato a scegliere Firenze. Franck è un giocherellone, vi farà divertire. Questa è l’impronta che mi è rimasta di lui dalla Nazionale, è un ragazzo molto piacevole nello spogliatoio.

Dragowski? Guardando la stagione scorsa, senza andare più indietro, Lafont ha faticato in Serie A. Allora l’opinione pubblica si fa scettica, deve crescere di carattere. Drago è stato protagonista con l’Empoli, a livello personale ha fatto grandi cose. Se non pensano di comprare un campione in porta, quella che hanno fatto è la scelta più logica.

Penso che la Fiorentina abbia le idee chiare, oltre a Ribery c’è Boateng che ha esperienza, è tornato Badelj, si stanno muovendo bene. Non so cosa manca, ma un paio di giocatori importanti ho sentito che li vogliono prendere. Diamogli fiducia.”