“Franchi? Per andare in bagno servono gli stivaloni. Alla squadra manca l’attaccante”

Il grande tifoso viola Gianfranco Monti è stato ospitato dal Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Durante il lockdown parlare di stadio era inutile, adesso la cosa si fa davvero interessante. Io la Torre di Maratona me la terrei, perché è bellissima, ma a parte quella via tutto, stadio nuovo. Io al Franchi ci ho vissuto, ma è inguardabile, cade a pezzi. Arriva un signore dall’America e se ne accorge… Nel bagno della tribuna devi andarci con gli stivaloni da pesca.

Squadra? Ottima ossatura: da qua si può partire per fare molto molto bene. E il Toro non è assolutamente una cattiva squadra, ci metterà solo un po’ per ripartire. Bonaventura lo vedi che ha fatto la Champions League, sta passando come un acquisto normale ma è un fuoriclasse. Duncan o lo butti giù con un carro armato oppure è un casino, Chiesa ti prende due metri nello spazio di cinque e se potesse rimanere a Firenze darebbe una grossa mano per l’Europa. Anche Milenkovic mi piace tantissimo, e Ribery è importante anche quando non brilla. Ottimo Kouamé, e mi tengo per ultimo Biraghi perché si vede che è stato all’Inter e ha lottato per lo Scudetto. Il sesto/settimo posto non è impossibile, anche se quest’anno sarà molto difficile. La Fiorentina deve essere l’ottava, tenendo il passo della settima e giocarsela almeno fino in fondo. Anche calciatori come Borja Valero servono. Poi servirebbe un forte difensore, e mi manca l’attaccante.